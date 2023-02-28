Орлов Мартын Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Орлов Григорий Онкудинов
Мать: Орлова Ульяна Семёновна
Рождение ребёнка
1685
Сын: Орлов Григорий Мартынович
Мать ребёнка: Орлова Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Орлова Ефросиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678