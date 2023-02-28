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Орлов Мартын Григорьевич

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Место рождения

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1671

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Орлов Григорий Онкудинов

Мать: Орлова Ульяна Семёновна

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Орлов Григорий Мартынович

Мать ребёнка: Орлова Ефросиния Ивановна

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Орлов Яков Мартынович

Мать ребёнка: Орлова Ефросиния Ивановна

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ефросиния Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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