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Рашитов Марат Ахтямович

Место рождения

г.Душанбе, Таджикская ССР

Дата рождения

24.08.1977

Дата смерти

?.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1977

Отец: Рашитов Ахтям Маннанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2007
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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