Рашитов Марат Ахтямович
Место рожденияг.Душанбе, Таджикская ССР
Дата рождения24.08.1977
Дата смерти?.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1977
Отец: Рашитов Ахтям Маннанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.2007
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно