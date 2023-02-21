Качаева (Мезенцева) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качаева (Мезенцева) Клавдия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1951

Сын: Качаев Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Качаев Яков Терентич

Рождение ребёнка
02.08.1954

Сын: Качаев Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Качаев Яков Терентич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качаев Яков Терентич

Смерть
Неизвестно
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