Качаева (Мезенцева) Клавдия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1951
Отец ребёнка: Качаев Яков Терентич
Рождение ребёнка
02.08.1954
Отец ребёнка: Качаев Яков Терентич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качаев Яков Терентич
Смерть
Неизвестно