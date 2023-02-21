Стефанида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Ульян Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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