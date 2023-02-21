Стефанида Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Сын: Ульян Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванович
Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванович
Смерть
Неизвестно