Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1875
Муж: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
30.07.1876
Сын: Матвей Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Георгий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Смерть
Неизвестно