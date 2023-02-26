Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Петрова

Матрона Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1875

Муж: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1876

Сын: Матвей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Георгий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close