Хабибуллина (Михайлова) Елизавета Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина (Михайлова) Елизавета Ефимовна

Место рождения

Якуп

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

26.09.2008

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: Михайлов Ефим

Мать: Михайлова Агафья

Якуп
Рождение ребёнка
01.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.2008
Свобода
Причина смерти: Сердечно-сосудистое заболевание
Похороны
Неизвестно
Якуп
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