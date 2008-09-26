Хабибуллина (Михайлова) Елизавета Ефимовна
Место рожденияЯкуп
Дата рождения04.09.1934
Дата смерти26.09.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934
Отец: Михайлов Ефим
Мать: Михайлова Агафья
Якуп
Рождение ребёнка
01.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2008
Свобода
Причина смерти: Сердечно-сосудистое заболевание
Похороны
Неизвестно
Якуп