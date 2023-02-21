Альбинская (Каплун) Хьена Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбинская (Каплун) Хьена Гиршевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альбинский Евгений Семенович

Отец ребёнка: Альбинский Симон Залмонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахман Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Альбинский Симон Залмонов

Смерть
Неизвестно
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