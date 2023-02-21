Альбинская (Каплун) Хьена Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альбинский Евгений Семенович
Отец ребёнка: Альбинский Симон Залмонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахман Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Альбинский Симон Залмонов
Смерть
Неизвестно