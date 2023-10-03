Петровский Тимофей Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Тимофей Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899

Отец: Петровский Ксенофонт Петрович

Мать: Петровская Дарья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Петровский (petrovskiy) Григорий Тимофеевич (Grigoriy Timofeyevich)

Мать ребёнка: Петровская Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Петровский (petrovskiy) Андрей Тимофеевич (Andrey Timofeyevich)

Мать ребёнка: Петровская Наталья Дмитриевна

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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