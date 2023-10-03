Петровский Тимофей Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899
Отец: Петровский Ксенофонт Петрович
Мать: Петровская Дарья
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1922
Сын: Петровский (petrovskiy) Андрей Тимофеевич (Andrey Timofeyevich)
Мать ребёнка: Петровская Наталья Дмитриевна
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно