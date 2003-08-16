Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1921
Дата смерти16.08.2003
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1921
Рождение ребёнка
24.12.1941
Сын: Кулев Евгений Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.12.1946
Дочь: Гамус (Дудник) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Дудник Сергей Петрович
Рождение ребёнка
29.12.1950
Сын: Дудник Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дудник Сергей Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1958
Сын: Дудник Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Дудник Сергей Петрович
Смерть
16.08.2003