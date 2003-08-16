Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1921

Дата смерти

16.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1921

Отец: Синельников Иван Степанович

Мать: Синельникова (Севастьянова) Ефросиния

Рождение ребёнка
24.12.1941

Сын: Кулев Евгений Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.12.1946

Дочь: Гамус (Дудник) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Дудник Сергей Петрович

Рождение ребёнка
29.12.1950

Сын: Дудник Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дудник Сергей Петрович

Рождение ребёнка
18.10.1958

Сын: Дудник Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Дудник Сергей Петрович

Смерть
16.08.2003

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