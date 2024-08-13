Авдотья Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Савельев
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Филипп Савельев
Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Савушкин Стротон Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Савельев
Смерть
Неизвестно