Авдотья Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Владимирова

Авдотья Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Савельев

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Савушкин Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Савельев

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Савушкин Стротон Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Савельев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.