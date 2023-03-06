Ходырева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Ходырев Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Ходырев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно