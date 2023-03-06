Ходырева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Ходырев Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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