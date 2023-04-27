Тетюев Филипп Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти01.12.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Тетюев Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тетюева Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Тетюева Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
10.03.1930
Мать ребёнка: Тетюева Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тетюев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Тетюева Устинья Никифоровна
Смерть
01.12.1956