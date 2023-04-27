Тетюев Филипп Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетюев Филипп Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

01.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Тетюев Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тетюева Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Тетюева Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
10.03.1930

Сын: Тетюев Петр Филиппович

Мать ребёнка: Тетюева Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетюев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Тетюева Устинья Никифоровна

Смерть
01.12.1956