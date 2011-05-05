Иргизов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иргизов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1935

Дата смерти

05.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1935

Отец: Иргизов Василий Федорович

Мать: Иргизова (Баринова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иргизов Анатолий

Мать ребёнка: Иргизова (Лёвина) Анастасия

Бракосочетание
14.03.1959

Жена: Иргизова (Лёвина) Анастасия

Рождение ребёнка
01.11.1959

Сын: Иргизов Александр

Мать ребёнка: Иргизова (Лёвина) Анастасия

Рождение ребёнка
25.01.1964

Дочь: Калашникова (Иргизова) Людмила

Мать ребёнка: Иргизова (Лёвина) Анастасия

Смерть
05.05.2011
Причина смерти: Воспаление легких | в 14-20

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