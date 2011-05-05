Иргизов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1935
Дата смерти05.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иргизов Анатолий
Мать ребёнка: Иргизова (Лёвина) Анастасия
Бракосочетание
14.03.1959
Рождение ребёнка
01.11.1959
Сын: Иргизов Александр
Мать ребёнка: Иргизова (Лёвина) Анастасия
Рождение ребёнка
25.01.1964
Дочь: Калашникова (Иргизова) Людмила
Мать ребёнка: Иргизова (Лёвина) Анастасия
Смерть
05.05.2011
Причина смерти: Воспаление легких | в 14-20