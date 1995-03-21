Дьяконова (Щетинкина) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1918
Дата смерти21.03.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1918
Отец: Щетинкин Гаврил
Мать: Щетинкина Мария
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Дьяконов Павел
Рождение ребёнка
21.10.1940
Сын: Дьяконов Лев
Отец ребёнка: Дьяконов Павел
Рождение ребёнка
25.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьяконов Павел
Рождение ребёнка
1948
Сын: Дьяконов Владимир
Отец ребёнка: Дьяконов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьяконов Павел
Смерть
21.03.1995