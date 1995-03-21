Дьяконова (Щетинкина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова (Щетинкина) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1918

Дата смерти

21.03.1995

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
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1948 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1918

Отец: Щетинкин Гаврил

Мать: Щетинкина Мария

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Дьяконов Павел

Рождение ребёнка
21.10.1940

Сын: Дьяконов Лев

Отец ребёнка: Дьяконов Павел

Рождение ребёнка
25.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяконов Павел

Рождение ребёнка
1948

Сын: Дьяконов Владимир

Отец ребёнка: Дьяконов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяконов Павел

Смерть
21.03.1995