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Резчиков Василий Иванович ольга

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Место рождения

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.01.1907

Жена: Резчикова Ольга Васильевна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Резчиков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.03.1916

Сын: Резчиков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Резчикова Ольга Васильевна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.11.1918

Сын: Резчиков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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