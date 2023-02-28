Резчиков Василий Иванович ольга
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1907
Рождение ребёнка
1910
Сын: Резчиков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1916
Сын: Резчиков Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Резчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1918
Сын: Резчиков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно