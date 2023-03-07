Трегубова Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

После 1714

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Авдотья Дмитриева

Отец ребёнка: Трегубов Дмитрий Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Трегубов Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Трегубов Дмитрий Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Трегубов Дмитрий Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Трегубов Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Трегубов Дмитрий Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Дмитрий Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1714