Трегубова Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиПосле 1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Авдотья Дмитриева
Отец ребёнка: Трегубов Дмитрий Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703
Отец ребёнка: Трегубов Дмитрий Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Трегубов Дмитрий Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Трегубов Дмитрий Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1714