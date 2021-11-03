Овчинникова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Овчинников Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Овчинников Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Овчинников Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Овчинникова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Филиппович
Смерть
Неизвестно