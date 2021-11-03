Овчинникова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова Аксинья

Овчинникова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Овчинников Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Филиппович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Овчинников Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Филиппович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Овчинников Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Филиппович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Овчинникова Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Филиппович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.