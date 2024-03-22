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Ирина Осипова

Место рождения

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.04.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.05.1838 ст.

Муж: Яков Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1848 ст.

Сын: Никита Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1853 ст.

Дочь: Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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