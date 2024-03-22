Ирина Осипова
Место рождения
Дата рождения11.04.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1817 ст.
Бракосочетание
27.05.1838 ст.
Муж: Яков Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1848 ст.
Сын: Никита Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
27.11.1853 ст.
Дочь: Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Смерть
Неизвестно