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(Апрелева) Мария Семеновна

Место рождения

Тихвинская усадьба Уштовского погоста

Дата рождения

20.08.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

Между 1795 и 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1832

Отец: Апрелев Семен Перфильевич

Мать: Апрелева Елизавета Сергеевна

Тихвинская усадьба Уштовского погоста
Крещение
16.09.1832
Священник Федор Памфилов | Восприемники: ладожская помещица Ее Превосходительство Дарья Николаевна Корсакова, Коллежкий Советник Петр Дмитриевич Клохачевк
Смерть
Неизвестно
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