Клементьева (Чепурная) Юлия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клементьев Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Клементьев Алексей Не знаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Знаю Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Клементьев Алексей Не знаю
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан