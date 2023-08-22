Метелева Моть Прасковья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метелева Моть Прасковья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Метелев Илларион Иванович

Мать: Коробейникова Метелева Меланья Киприяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моть Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Моть Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моть Цегельнюк Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Моть Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моть Андрияшина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Моть Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моть Алексей Михайлович

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