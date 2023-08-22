Метелева Моть Прасковья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моть Олег Алексеевич
Отец ребёнка: Моть Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моть Цегельнюк Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Моть Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моть Андрияшина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Моть Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно