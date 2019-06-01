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Захараш Вадим Юрьевич
Захараш Вадим Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.06.2019
Пол
Мужской
Отец
Захараш Юрий Степанович
1977 г.р.
Мать
Захараш Жанна Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.2019
Отец:
Захараш Юрий Степанович
Мать:
Захараш Жанна Владимировна
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