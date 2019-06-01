Захараш Вадим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захараш Вадим Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.2019

Отец: Захараш Юрий Степанович

Мать: Захараш Жанна Владимировна

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