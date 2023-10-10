Комаров Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения10.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1895
Отец: Комаров Александр Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Комаров Константин Петрович
Мать ребёнка: Комарова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
11.07.1923
Дочь: Зоя Петровна
Мать ребёнка: Комарова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Мария Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно