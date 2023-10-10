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Комаров Петр Александрович

Место рождения

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

10.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1895

Отец: Комаров Александр Яковлевич

Мать: не указана

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Комаров Константин Петрович

Мать ребёнка: Комарова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
11.07.1923

Дочь: Зоя Петровна

Мать ребёнка: Комарова Мария Егоровна

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Мария Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
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