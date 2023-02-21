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Алексей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1767 и 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

До 1791 г.р.
1800 г.р.
1804 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1767 и 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1791 ст.

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: ? Ефимья ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
Неизвестно
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