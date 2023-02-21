Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1767 и 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1767 и 1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1791 ст.
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: ? Ефимья ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
Неизвестно