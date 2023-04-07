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Антон Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

?.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Тихон Антонович

Мать: Матрона Тимофеева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Иван Антонович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Феоктиста Антоновна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьевна

Смерть
?.06.1888