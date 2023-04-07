Антон Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти?.06.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Тихон Антонович
Мать: Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Феоктиста Антоновна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьевна
Смерть
?.06.1888