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Манаева Шахризада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Бикташ Аббясев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Манаев Биктимир Бикташев

Отец ребёнка: Манаев Бикташ Аббясев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Аббясева) Хуббуниса

Отец ребёнка: Манаев Бикташ Аббясев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Аббясева) Гатифа?

Отец ребёнка: Манаев Бикташ Аббясев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Аббясева) Атифа?

Отец ребёнка: Манаев Бикташ Аббясев

Смерть
Неизвестно

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