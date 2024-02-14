Манаева Шахризада
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Манаев Бикташ Аббясев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Аббясева) Хуббуниса
Отец ребёнка: Манаев Бикташ Аббясев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Аббясева) Гатифа?
Отец ребёнка: Манаев Бикташ Аббясев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Аббясева) Атифа?
Отец ребёнка: Манаев Бикташ Аббясев
Смерть
Неизвестно