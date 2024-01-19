Гейко Василий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения26.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1894
Отец: Гейко Митрофан Акимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-S3K6-T?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XHB-LRN4
Бракосочетание
11.02.1921
Жена: Жежер Евдокия Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69K3-Z?cc=4133834
Смерть
Неизвестно