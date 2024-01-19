Гейко Василий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГейко Василий Митрофанович

Гейко Василий Митрофанович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

26.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1894

Отец: Гейко Митрофан Акимович

Мать: Гейко Степанида Абрамовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-S3K6-T?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XHB-LRN4
Бракосочетание
11.02.1921

Жена: Жежер Евдокия Филипповна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69K3-Z?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close