Саитбаталова Зифа Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитбаталова Зифа Исхаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1967

Отец: не указан

Мать: Буранбаева Альмира Мухарлямовна

Рождение ребёнка
11.10.1990

Сын: Саитбаталов Зульфат Фуатович

Отец ребёнка: Саитбаталов Фуат Сагидьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитбаталов Фуат Сагидьянович

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