Саитбаталова Зифа Исхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1967
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.10.1990
Сын: Саитбаталов Зульфат Фуатович
Отец ребёнка: Саитбаталов Фуат Сагидьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саитбаталов Фуат Сагидьянович