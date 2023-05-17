Соминин Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соминин Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.2015

Дочь: Соминина Вероника Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2018

Сын: Соминин Иван Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности