Соминин Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.2015
Дочь: Соминина Вероника Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности