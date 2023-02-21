Марсагишвили Зураб Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили Зураб Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11

Отец: Марсагишвили Герман Арсенович

Мать: Марсагишвили Натела

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Георгий Зурабович

Мать ребёнка: Марсагишвили Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Николас Зурабович

Мать ребёнка: Марсагишвили Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нато Зурабовна

Мать ребёнка: Марсагишвили Нино

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марсагишвили Нино

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