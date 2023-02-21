Марсагишвили Зураб Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11
Отец: Марсагишвили Герман Арсенович
Мать: Марсагишвили Натела
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Георгий Зурабович
Мать ребёнка: Марсагишвили Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Николас Зурабович
Мать ребёнка: Марсагишвили Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нато Зурабовна
Мать ребёнка: Марсагишвили Нино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марсагишвили Нино