Хисамиев Хамит
Место рожденияд. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Алькеевский Хисаметдин
Мать: не указана
д. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1865
Сын: Хамитов Фаттахетдин
Мать ребёнка: 1Жена
д. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Хисаметдин
Мать ребёнка: 2Жена
д. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно