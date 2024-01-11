Хисамиев Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисамиев Хамит

Хисамиев Хамит

Место рождения

д. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алькеевский Хисаметдин

Мать: не указана

д. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1865

Сын: Хамитов Фаттахетдин

Мать ребёнка: 1Жена

д. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Хисаметдин

Мать ребёнка: 2Жена

д. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close