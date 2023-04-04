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Жестков Пётр Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1889

Дата смерти

После 09.04.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1908

Жена: Жесткова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1912

Сын: Жестков Иван Петрович

Мать ребёнка: Жесткова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 09.04.1912