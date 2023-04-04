Жестков Пётр Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1889
Дата смертиПосле 09.04.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1908
Рождение ребёнка
09.04.1912
Мать ребёнка: Жесткова Татьяна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 09.04.1912