Маевский Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1973
Бракосочетание
17.12.1994
Рождение ребёнка
07.12.1995
Сын: Маевский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Тюхтина (анисимова Маевская) Светлана Игоревна
Развод
23.04.1998
Образование
С 2005 по 2011
СибГУТИ
высшее
Бракосочетание
02.07.2011
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно