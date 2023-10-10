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Маевский Иван Сергеевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

04.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1973

Отец: Маевский Сергей Михайлович

Мать: Маевская Полинария Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
17.12.1994

Жена: Тюхтина (анисимова Маевская) Светлана Игоревна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.12.1995

Сын: Маевский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тюхтина (анисимова Маевская) Светлана Игоревна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
23.04.1998

Жена: Тюхтина (анисимова Маевская) Светлана Игоревна

Образование
С 2005 по 2011
СибГУТИ
высшее
Бракосочетание
02.07.2011

Жена: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
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