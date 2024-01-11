Архипова -- Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1830
Дочь: Архипова Пелагея Гордеевна
Отец ребёнка: Архипов Гордей
Подойниково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Гордей
Смерть
Неизвестно