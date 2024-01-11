Архипова -- Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова -- Параскева

Архипова -- Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1830

Дочь: Архипова Пелагея Гордеевна

Отец ребёнка: Архипов Гордей

Подойниково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Гордей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close