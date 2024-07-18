Сташкевич Иосиф Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Иосиф Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1767

Пол

Мужской

Отец

До 1700 г.р.

Мать

До 1700 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сташкевич Иван Самуилов

Мать: (Микульская) Анна Даниилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Николай Иосифов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1767

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