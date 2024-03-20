Perdel (Mitt) Lena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perdel (Mitt) Lena

Место рождения

Väike-Kambja

Дата рождения

26.01.1828

Дата смерти

17.05.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1851 г.р.
1854 г.р.
1857 г.р.
1860 г.р.
1864 г.р.
1868 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Väike-Kambja
Рождение ребёнка
30.08.1851

Сын: Perdel Jaan

Отец ребёнка: Perdel Johan

Рождение ребёнка
14.10.1854

Дочь: Laugasküla Mari

Отец ребёнка: Perdel Johan

Рождение ребёнка
10.10.1857

Сын: Perdel Jüri

Отец ребёнка: Perdel Johan

Рождение ребёнка
17.04.1860

Сын: Perdel Mihkel

Отец ребёнка: Perdel Johan

Рождение ребёнка
07.11.1864

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Perdel Johan

Рождение ребёнка
23.06.1868

Дочь: Liisa

Отец ребёнка: Perdel Johan

Рождение ребёнка
07.11.1871

Сын: Pärtel August

Отец ребёнка: Perdel Johan

Рождение ребёнка
24.04.1874

Сын: Perdel Juhan (Johann)

Отец ребёнка: Perdel Johan

Смерть
17.05.1887
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