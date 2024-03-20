Perdel (Mitt) Lena
Место рожденияVäike-Kambja
Дата рождения26.01.1828
Дата смерти17.05.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1851
Сын: Perdel Jaan
Отец ребёнка: Perdel Johan
Рождение ребёнка
14.10.1854
Дочь: Laugasküla Mari
Отец ребёнка: Perdel Johan
Рождение ребёнка
10.10.1857
Сын: Perdel Jüri
Отец ребёнка: Perdel Johan
Рождение ребёнка
17.04.1860
Сын: Perdel Mihkel
Отец ребёнка: Perdel Johan
Рождение ребёнка
07.11.1864
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Perdel Johan
Рождение ребёнка
23.06.1868
Дочь: Liisa
Отец ребёнка: Perdel Johan
Рождение ребёнка
07.11.1871
Сын: Pärtel August
Отец ребёнка: Perdel Johan
Рождение ребёнка
24.04.1874
Отец ребёнка: Perdel Johan
Смерть
17.05.1887