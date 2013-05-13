Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Паскарь Владислав Валентинович
Паскарь Владислав Валентинович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.2013
Пол
Мужской
Отец
Семенов Харитон Харитонович
1992 г.р.
Мать
Семенова (Дордина) Алена Дмитриевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2013
Отец:
Семенов Харитон Харитонович
Мать:
Семенова Алена Дмитриевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия