Неклюдов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеклюдов Иван Ильич

Неклюдов Иван Ильич

avatar

Место рождения

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Неклюдов Илья Дмитриевич

Мать: не указана

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1782

Жена: Неклюдова Анна Михайловна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Неклюдов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Неклюдов Петр Иванович

Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1795
Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Димитриевской Раменской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1815
Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Уволен от должности по причине болезни.
Смерть
1832
Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close