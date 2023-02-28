Неклюдов Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Неклюдов Илья Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1782
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна
Работа или профессия
1795
Дьячок Димитриевской Раменской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1815
Уволен от должности по причине болезни.
Смерть
1832