Козьминых Агафья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в МК прихода Мари-Турека, лист 1430 (№3) в связи с рождением дочери Мелании (ЦГАКО 237-73-725).
Рождение ребёнка
01.01.1851
Дочь: Уракова Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Козьминых Андрей Никитин
Запись в МК прихода Мари-Турека (ЦГАКО Ф237 О73 Д725), лист 1430 (№3): Починка Водонерского ясашный крестьянин Андрей Никитин Кузьмин и законная жена его Агафия Георгиева. Восприемник починка Чернеевс... Показать все