Козьминых Агафья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьминых Агафья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в МК прихода Мари-Турека, лист 1430 (№3) в связи с рождением дочери Мелании (ЦГАКО 237-73-725).
Рождение ребёнка
01.01.1851

Дочь: Уракова Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Козьминых Андрей Никитин

Запись в МК прихода Мари-Турека (ЦГАКО Ф237 О73 Д725), лист 1430 (№3): Починка Водонерского ясашный крестьянин Андрей Никитин Кузьмин и законная жена его Агафия Георгиева. Восприемник починка Чернеевс... Показать все
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