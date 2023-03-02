Костикова Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костиков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1979
Дочь: Костикова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Грызунов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
22.10.1983
Сын: Костиков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Грызунов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно