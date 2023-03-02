Костикова Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костикова Людмила Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костиков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1979

Дочь: Костикова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Грызунов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
22.10.1983

Сын: Костиков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Грызунов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грызунов Александр Владимирович

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