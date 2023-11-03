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Зайцев Иосиф Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1900

Жена: Зайцева Мавра Григорьевна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Зайцева Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Зайцев Василий Иосифович

Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
30.04.1906

Сын: Зайцев Николай Иосифович

Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Зайцев Николай Иосифович

Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
06.09.1910

Сын: Зайцев Сергий Иосифович

Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Зайцева Антонина Иосифовна

Мать ребёнка: Зайцева Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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