Зайцев Иосиф Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1900
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Зайцева Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
02.08.1903
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
30.04.1906
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
15.11.1907
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
06.09.1910
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Зайцева Антонина Иосифовна
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно