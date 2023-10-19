Гаркаева (Музюкова) Валентина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1903
Дата смерти29.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1934
Дочь: Муленок Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гаркаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.1935
Сын: Горкаев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Гаркаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.1941
Сын: Гаркаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гаркаев Михаил Николаевич
Смерть
29.04.1971
Томск, город Томск, Томская область