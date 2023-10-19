Гаркаева (Музюкова) Валентина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркаева (Музюкова) Валентина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1903

Дата смерти

29.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1934

Дочь: Муленок Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гаркаев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1935

Сын: Горкаев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Гаркаев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1941

Сын: Гаркаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гаркаев Михаил Николаевич

Смерть
29.04.1971
Томск, город Томск, Томская область
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