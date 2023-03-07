Семенова Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев
Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Семенов Мартемьян Варфоломеев
Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Гликерия Варфоломеева
Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Семенов Венедикт Варфоломеев
Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816