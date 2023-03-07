Семенова Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев

Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Семенов Мартемьян Варфоломеев

Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Семенов Иван Варфоломеев

Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Гликерия Варфоломеева

Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Семенов Венедикт Варфоломеев

Отец ребёнка: Семенов Варфоломей Кондратьев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Варфоломей Кондратьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816