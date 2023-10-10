Фокин Фадей Фокин
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Фока Борисов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1811 ст.
Жена: Фокина Марина Прокофьева
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Фокин Семен Фадеев
Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Фокин Андрей Фадеев
Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Фокина Пелагея Фадеева
Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Фокина Матрона Фадеева
Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Фокин Василий Фадеев
Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева
Смерть
Неизвестно