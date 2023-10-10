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Фокин Фадей Фокин

Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Фока Борисов

Мать: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.11.1811 ст.

Жена: Фокина Марина Прокофьева

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Фокин Семен Фадеев

Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Фокин Андрей Фадеев

Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Фокина Пелагея Фадеева

Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Фокина Матрона Фадеева

Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Фокин Василий Фадеев

Мать ребёнка: Фокина Марина Прокофьева

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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