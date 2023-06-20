Конгратбаева (Даянова) Эльвира Минисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конгратбаева (Даянова) Эльвира Минисламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1972

Отец: Даянов Минислам Амирисламович

Мать: Даянова Нафиса Гиниятовна

Рождение ребёнка
06.03.2009

Дочь: Конгратбаева Эвелина Ринатовна

Отец ребёнка: Конгратбаев Ринат Жаксылыкович

Рождение ребёнка
06.03.2009

Дочь: Конгратбаева Эвелина Ринатовна

Отец ребёнка: Конгратбаев Ринат Жаксылыкович

Рождение ребёнка
01.03.2013

Сын: Конгратбаев Даниэль Ринатович

Отец ребёнка: Конгратбаев Ринат Жаксылыкович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конгратбаев Ринат Жаксылыкович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конгратбаев Ринат Жаксылыкович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Гузаль

Отец ребёнка: Алиев Рустам Фаритович