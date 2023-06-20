Конгратбаева (Даянова) Эльвира Минисламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1972
Рождение ребёнка
06.03.2009
Дочь: Конгратбаева Эвелина Ринатовна
Отец ребёнка: Конгратбаев Ринат Жаксылыкович
Рождение ребёнка
06.03.2009
Дочь: Конгратбаева Эвелина Ринатовна
Отец ребёнка: Конгратбаев Ринат Жаксылыкович
Рождение ребёнка
01.03.2013
Сын: Конгратбаев Даниэль Ринатович
Отец ребёнка: Конгратбаев Ринат Жаксылыкович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Гузаль
Отец ребёнка: Алиев Рустам Фаритович