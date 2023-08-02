Иванцов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванцов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Иванцова Зэхэрэ Аюповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванцова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Иванцова Зэхэрэ Аюповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Зэхэрэ Аюповна