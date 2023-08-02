Иванцов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванцов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Иванцова Зэхэрэ Аюповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванцова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Иванцова Зэхэрэ Аюповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Зэхэрэ Аюповна

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