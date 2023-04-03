Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Алексеев Вдовъ (?альпакова) Павел
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1814
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Алексеев Вдовъ (?альпакова) Павел
Рождение ребёнка
1819
Сын: Павлов (альпакова) Венедикт
Отец ребёнка: Алексеев Вдовъ (?альпакова) Павел