Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Алексеев Вдовъ (?альпакова) Павел

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1814

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Алексеев Вдовъ (?альпакова) Павел

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Павлов (альпакова) Венедикт

Отец ребёнка: Алексеев Вдовъ (?альпакова) Павел

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область