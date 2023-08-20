Семенов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Яковлев Иван болшей

Мать ребёнка: Абакумова Авдотья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Яковлев Иван меншой

Мать ребёнка: Абакумова Авдотья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абакумова Авдотья

Смерть
1760
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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