Семенов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Яковлев Иван болшей
Мать ребёнка: Абакумова Авдотья
Рождение ребёнка
1742
Сын: Яковлев Иван меншой
Мать ребёнка: Абакумова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абакумова Авдотья
Смерть
1760