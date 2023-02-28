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Кондрашова Мария Ивановна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мерзлякова Меланья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Киреева Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кондрашов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Четверикова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кондрашов Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Тимофей Исаевич

Смерть
Неизвестно
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