Кондрашова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мерзлякова Меланья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Киреева Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кондрашов Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Четверикова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кондрашов Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно