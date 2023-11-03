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Малышев Никита Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Малышев Сергей Васильев

Мать: Малышева Домна Лукионова

Бракосочетание
29.10.1872

Жена: Ирина Артамонова

М. 27 Ж. 18
Рождение ребёнка
17.11.1873

Сын: Малышев Григорий Никитин

Мать ребёнка: Ирина Артамонова

Рождение ребёнка
13.11.1888

Дочь: Стефанида Никитина

Мать ребёнка: Ирина Артамонова

Смерть
Неизвестно
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