Малышев Никита Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Малышев Сергей Васильев
Мать: Малышева Домна Лукионова
Бракосочетание
29.10.1872
Жена: Ирина Артамонова
М. 27 Ж. 18
Рождение ребёнка
17.11.1873
Мать ребёнка: Ирина Артамонова
Рождение ребёнка
13.11.1888
Дочь: Стефанида Никитина
Мать ребёнка: Ирина Артамонова
Смерть
Неизвестно